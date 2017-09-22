КНДР пригрозила провести «мощнейшее» испытание водородной бомбы в ответ на речь Трампа в ООН

Северная Корея может провести «мощнейшее» испытание водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа «полностью уничтожить» КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ли Ён Хо, сообщает агентство Yonhap.

«Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын (главы государства, — ред.). Может быть, это будет самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане», — сказал он.

Напомним, 19 сентября во время выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН Дональд Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР.

«США обладают огромной мощью и терпением, однако, если нас заставят защищать себя и союзников, у нас не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», — сказал он.

В ответ на это Ким Чен Ын заявил, что слова Трампа вызывают «глобальную озабоченность».

«В своей речи Трамп сообщил о возможном уничтожении 25 млн населения нашей республики <…> [Таким образом] было сделано самое возмутительное объявление войны <…> Мы будем серьезно рассматривать соответствующие сверхжесткие ответные меры», — пообещал он.

Третьего сентября КНДР провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.