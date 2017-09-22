Минкульт предложил без суда исключать пиратские сайты из поиска в интернете

Министерство культуры подготовило законопроект о досудебном исключении пиратских сайтов из поиска в интернете. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В нем отмечается, что «на прохождение всей судебной процедуры, необходимой для блокировки пиратского сайта, требуется 6–8 месяцев, правообладатель впоследствии не имеет никакой возможности ни возместить свои расходы, связанные с судебной процедурой, ни взыскать компенсацию за нарушение прав».

В связи с этим Минкульт предлагает использовать механизм, в рамках которого правообладатель сможет подать заявление о блокировке, а поисковый сервис должен будет в течение 24 часов отреагировать на заявление.

Также Минкульт предлагает ограничивать доступ к пиратским сайтам, на которых не указана информация о владельцах.

Предлагается это делать, «если владелец такого анонимного сайта не принял внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных прав <…> и в отношении такого анонимного сайта судом было вынесено определение о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав».

1 июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке страниц-«зеркал» пиратских сайтов. Теперь поисковые системы обязаны по решению суда удалять из выдачи ссылки на эти страницы и их «зеркала».