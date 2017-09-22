В Северной Осетии неизвестные обстреляли пост полиции

В ночь на 22 сентября неизвестные обстреляли пост полиции в Моздокском районе Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

«Сегодня ночью в Моздокском районе РСО-Алания неизвестные обстреляли пост полиции, после чего скрылись с места происшествия. Полицейскими был открыт ответный огонь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «в результате инцидента трое сотрудников ОМВД России по Моздокскому району пострадали. С различными травмами они госпитализированы в лечебное учреждение. В настоящее время их жизни ничего не угрожает». Сейчас идет розыск подозреваемых.

Ранее в сентябре информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что в Северной Осетии-Алании убили троих боевиков, готовивших нападение ​на полицейских.