Госдума объявила конкурс на проведение исследования блокчейна и рынка криптовалют, сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

Победитель должен будет провести анализ выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования инструмента ICO как альтернативного канала привлечения инвестиций.​

Кроме этого, он должен будет разработать предложения по противодействию с помощью госрегулирования угрозам и рискам, которые несут эти технологии.

Результаты исследования будут использованы для формирования пакета законодательных инициатив по интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий.

Максимальная цена контракта составит 2,49 млн руб. Сейчас открыт прием заявок от потенциальных подрядчиков.

В России статус криптовалют в настоящий момент законодательно не урегулирован.