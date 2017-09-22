В Севастополе посетители суда получили ожоги глаз из-за включенной кварцевой лампы

Посетители Ленинского районного суда Севастополя, присутствовавшие в среду, 20 сентября, на рассмотрении административного дела в отношении гражданского активиста Ленура Усманова, получили ожоги глаз из-за работавшей в зале судебного заседания кварцевой лампы.

«Ночью после заседания я проснулась от жжения в глазах. Была режущая боль, на свет было невозможно смотреть. Мы с мужем поехали в травмпункт. И там уже сидели другие люди, присутствовавшие на суде. Мне поставили диагноз: ангиопатия сосудов сетчатки глаза. При этом зрение на левом глазу снизилось с 1 до 0,8; на правом — с 1 до 0,6», — рассказала «Новой газете» присутствовавшая в суде жительница Севастополя Светлана Проценко.

Согласно имеющимся в распоряжении «Новой газеты» медицинским документам, помимо ангиопатии у присутствовавших на заседании были диагностированы фотохимические ожоги роговицы глаз.

«Я пошел в суд, и на входе увидел тех же приставов, что охраняли наш процесс. Спросил у них, нормально ли они себя чувствуют, на что они ответили, что у них болят глаза. Они сказали, что на заседании была включена кварцевая лампа, ее забыли выключить», — сообщил «Новой» Ленур Усманов.

По словам собеседников «Новой газеты», кварцевая лампа была выключена спустя два часа после начала заседания. Всего на заседании присутствовали 23 человека. Как минимум трое из них в связи с произошедшим обратились в полицию.

В пресс-службе Ленинского районного суда «Новой газете» пояснили, что в зале, где проходило судебное заседание, действительно имеется кварцевая лампа.

«Лампа работала до начала заседания, а когда оно началось, ее выключили. В то же время, согласно инструкции, эта лампа может работать и в присутствии людей, она довольно современная», — заявили в пресс-службе.

20 сентября Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал гражданского активиста Ленура Усманова на десять тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга, который прошел 1 сентября на площади Нахимова.