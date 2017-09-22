В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек после анонимных звонков

В России за неделю эвакуировали около 400 тысяч человек после анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Всего, по его словам, было «заминировано» более тысячи зданий.

Анонимные звонки о «заминированных зданиях раздаются с вечера 10 сентября в различных городах России. По данным ТАСС, волна ложных минирований коснулась уже 80 городов, в том числе Москвы.

Людей эвакуировали из торговых центров, зданий администраций, школ, вокзалов, аэропортов, музеев и ночных клубов.

Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

По данным РБК, источник массовых звонков о минировании в разных городах России находился в Брюсселе.