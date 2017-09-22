«Коммерсант» узнал о готовящейся в Крыму реформе энергетики

В Крыму готовится новая реформа энергетики. В правительстве России планируют создать на полуострове новую структуру — АО «Крымэнерго», под контроль которой могут перейти все электросети Крыма. Основным акционером новой структуры станет государственный холдинг «Россети» с долей до 75%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Эту информацию газете подтвердили в Минтопэнерго.

Для развития нового актива в капитал «Россетей» из бюджета может поступить до 9 миллиардов рублей. Это следует из раскрытой структуры федерального бюджета на 2018–2020 годы, отмечает газета.

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Предполагается, что 6 миллиардов из этих денег поступят в Крым уже в 2018 году, в 2019 году еще 2,87 миллиардов рублей, а в 2020 году —227,2 миллионов рублей.

При этом, как отмечает «Коммерсант», новая схема создает для «Россетей» реальный риск попасть под западные санкции. В частности, могут возникнуть трудности с закупками импортной техники, уточняет газета.

Напомним, все четыре нитки Крымского энергомоста запустили на полную мощность в мае 2016 года. До этого почти полгода полуостров жил в режиме экономии электроэнергии после того, как 22 ноября 2015 года из-за подрыва опор четырех ЛЭП в Херсонской области Крым перестал получать электроэнергию с территории континентальной Украины.

Один из организаторов энергоблокады Ленур Ислямов тогда заявил, что таким образом украинская сторона пытается показать крымчанам, насколько они зависимы от Украины, и восстановить государственный суверенитет страны над полуостровом.