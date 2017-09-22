РВИО пообещало убрать схему немецкого автомата с памятника Калашникову

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Схему немецкого автомата StG 44 уберут с барельефа памятника конструктору Михаилу Калашникову, передает агентство «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислава Кононова.

«Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали», — сказал Кононов.

По его словам, когда РВИО заказывало памятник, было одно пожелание по оружию — автомат, который Калашников держит в руках.

«Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — добавил директор Российского военно-исторического общества.

Автор памятника Салават Щербаков рассказал «Новой газете», что они уже связываются со специалистами, которые проверят информацию. «Я с удовольствием познакомлюсь с тем, кто нашел эту ошибку. Мне кажется, он очень интересный человек», — добавил Салават Щербаков.

Фото: фейсбук Юрия Пашолока

Об ошибке накануне сообщил историк Юрий Пашолок. По его словам, на барельефе изображен немецкий автомат StG 44. Сам барельеф находится не на постаменте Калашникова, а рядом с образом архангела Михаила.

Церемония открытия памятника Михаилу Калашникову состоялась в Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Монумент представляет собой пятиметровую фигуру Калашникова на четырехметровом постаменте. На заднем фоне расположена композиция с Архангелом Михаилом. Салават Щербаков также создал памятник князю Владимиру, установленный на Боровицкой площади.

Советский и российский изобретатель Михаил Калашников умер в 2013 году в возрасте 94 лет.