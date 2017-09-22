Директор Большого театра назвал дату премьеры балета Серебренникова «Нуреев»

Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова состоится в Большом театре 9 и 10 декабря, передает ТАСС со ссылкой на директора театра Владимира Урина.

По его словам, с разрешения следователя он встречался с Серебренниковым, чтобы согласовать дату премьеры. Урин добавил, что спросил у режиссера, как тот отнесется к тому, если театр выпустит спектакль без него.

«Кирилл Семенович понимает, что идет следствие, он находится под домашним арестом, и в те сроки, которые мы обсуждали по выпуску премьеры "Нуреева", в декабре, его присутствие, вероятнее всего, нереально», — сказал Урин.

Директор Большого театра отметил, что «по линии Кирилла Серебренникова большая часть работы сделана и зафиксирована», и театру «на сегодняшний день гораздо важнее завершить работу по хореографической части». В ноябре в Москву приедет хореограф Юрий Посохов, который проведет репетиции балета «Нуреев» и завершит работу над спектаклем.

«Кирилл Серебренников дал согласие театру на то, что, если до этого времени ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым... Если же ситуация разрешится и Кирилл Серебренников будет отпущен из-под домашнего ареста, то мы будем рады, если он сам подготовит к выпуску "Нуреева", премьера которого официально объявлена на 9 и 10 декабря», — цитирует его ТАСС.

Напомним, премьера балета «Нуреев» должна была состояться 11 июля, однако театр перенес ее на май 2018 года из-за того, что постановка не готова. Это решение было принято после того, как 7 июля генеральный директор Большого театра посетил прогон спектакля.

Источник ТАСС тогда сообщал, что Большой театр перенес премьеру балета по приказу министра культуры Владимира Мединского. Якобы спектакль, по мнению министра, пропагандирует гомосексуализм. Владимир Урин отрицал это.

Танцор Рудольф Нуреев работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже и попросил политического убежища, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны. Позднее артист получил австрийское гражданство. Рудольф Нуреев был гомосексуалом. Он умер в возрасте 54 лет от осложнений СПИДа.