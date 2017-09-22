Власти Лондона отозвали у Uber лицензию на перевозки

Корпорация Transport for London, управляющая транспортной системой города, решила не продлевать лиценцию сервиса по заказу такси Uber, сообщает «Би-би-си».

Причиной такого решения стал «безответственный подход и поведение» Uber на рынке. По мнению корпорации, это угрожает безопасности пассажиров. Мэр Лондона Садик Хан также поддержал это решение.

Лондонская ассоциация таксистов назвала Uber «аморальной компанией». В самом сервисе обвинили лондонских властей в том, что несмотря на всю открытость столица Великобритании остается закрытой для «инновационных компаний».

В течение 21 дня Uber должен оспорить решение. По данным «Би-би-си», в Лондоне Uber используют 3,5 млн пассажиров и 40 000 водителей.

Александра Копачева