Столичные власти назвали «уткой» сообщения о вандализме в парке «Зарядье»

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев назвал «уткой» сообщения о вандализме в парке «Зарядье». По его словам, власти Москвы не заметили массового хищения растений в парке. Об этом сообщает RNS.

«Никакого вандализма не было, "утка" какая-то была. Идет нормальная работа парка, в некоторых местах люди выходили на траву, фотографировались. Это обычная работа парковых служб, в течение дня это все восстанавливают», — указал Бочкарев.

При этом Бочкарев подтвердил, что некоторые растения действительно пострадали. Однако, по его словам, это произошло из-за большого наплыва посетителей.

Парк «Зарядье» был открыт в Москве ко Дню города на месте демонтированной гостиницы «Россия». 11 сентября, в первый день свободного посещения, в парке был поврежден стеклянный купол «Медиацентра» и вытоптаны редкие виды растений. После этого парк ограничил режим работы.

Позднее РБК сообщило, что восстановление поврежденных объектов московского парка «Зарядье» не превысит нескольких сотен тысяч рублей.