CIT: в Сирии погиб капитан ГРУ

Группа расследователей Conflict Intelligence Team(CIT) сообщает, что в Сирии 2 августа погиб капитан Главного разведывательного управления (ГРУ) Курбан Касумов.

Информация о смерти Касумова появилась 21 сентября в группе «Герои России» «ВКонтакте». К посту прикреплены фотографии установленного на могиле памятника и его наград, среди которых есть медаль «За освобождение Пальмиры». Освобождение Пальмиры также представлено и на обратной стороне надгробия на могиле Касумова.

Из опубликованной в соцсетях информации, отмечает CIT, следует, что Касумов служил в 3-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения (в/ч 21208), базирующейся в Тольятти.

«Как сообщается, Касумов погиб в результате минометного обстрела боевиками «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России – ред.). В день его смерти, 2 августа, по информации сайта Liveuamap, террористы ИГ наносили контрудары по наступающим проасадовским силам в районе населенных пунктов Итрия и Саламия, а также к юго-востоку от Ракки», — указывает CIT.

Отметим, что Минобороны России официально не сообщало о смерти капитана ГРУ в Сирии. Официального комментария ведомства на этот счет пока нет.

По последним официальным данным, за время российской операции в Сирии погибли 36 россиян. По данным CIT, с начала 2017 года в Сирии погибли еще не менее десятка бойцов ЧВК «Вагнер».