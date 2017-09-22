В Казани штаб Навального подал в суд после 10 отказов властей города в проведении митинга

Исполком Казани не согласовал митинг в поддержку политика Алексея Навального, рассказала «Новой газете» координатор местного штаба Эльвира Дмитриева. По ее словам, они подавали пять заявок на 15, 16, 17 сентября и столько же на 29, 30 сентября и 1 октября. Все они были отклонены.

«Ответы по последним заявкам мы получили в четверг, 21 сентября. Были указаны пять разных площадок, пять разных заявителей и разное время. Нам отказали без предложения альтернативного места. Мы подали в суд, чтобы обжаловать пять отказов. Будем ждать решения», — сказала Эльвира Дмитриева, отметив, что аналогичная ситуация была в Казани перед митингом 26 марта.

Причиной отказа власти города называют проведение других мероприятий на площадках, предложенных штабом Навального. «Нам не говорят, кем заняты все площадки, ссылаясь на тайну о личных данных. Но, как правило, там ничего не проходит», — добавила координатор.

По ее словам, в митинге, который пытается согласовать штаб, должен участвовать Алексей Навальный. Такие же заявки подают штабы политика в Самаре, Уфе и Нижнем Новгороде.

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В пятницу, 22 сентября, Алексей Навальный участвует в митинге в Новосибирске. До этого акции прошли в Омске, Екатеринбурге и Мурманске.