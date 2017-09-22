В Сбербанке решили закрыть отделения в нескольких странах Европы

Сбербанк планирует закрыть свои отделения в нескольких странах Европы. Об этом глава банка Герман Греф заявил телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

«Из ряда стран мы будем выходить», — заявил Греф. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил.

По словам Грефа, Сбербанк также будет оптимизировать работу своего центрального европейского офиса. «В общем-то, под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело», — пояснил Греф.

В Европе Сбербанк представлен в виде Sberbank Europe — банковской группы со штаб-квартирой в австрийской Вене. На сайте банка отмечается, что его отделения есть в 22 странах мира.