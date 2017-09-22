МВД сообщило о задержании торговцев наркотиками через интернет-площадку RAMP

Министерство внутренних дел России выявило три магазина, торговавших наркотиками через интернет площадку RAMP (Russian anonymous marketplace), работающую в русскоязычном сегменте анонимной сети TOR. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.

«[Сотрудники ведомств] разоблачили и пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, в состав которой входили работники интернет-магазина под условным наименованием "AS", осуществлявших сбыт наркотиков с использованием торговой интернет-площадки RAMP в закрытой сети TOR посредством тайников-закладок. Задержаны восемь лиц, осуществлявших сбыт наркотиков посредством интернет-магазинов», — рассказала Волк.

В марте 2017 года сотрудники МВД задержали еще двоих подозреваемых к контрабанде наркотиков из Бельгии. При обысках у задержанных было изъято 5,5 кг наркотических средств, которые, по словам Волк, подозреваемые планировали реализовывать через интернет-магазины «LAMBO» и «Ламборджини» на площадке RAMP.

«Возбуждено семь уголовных дел, по которым максимальный срок наказания предусматривает пожизненное лишение свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавила Волк.

Накануне МВД сообщило о ликвидации интернет-площадки наркотиков RAMP. Сам сайт стал недоступен еще в июле, но официально заявление от имени МВД замминистра Михаил Ваничкин сделал только 19 сентября. В заявлении Ваничкина не рассказывается никаких подробностей, а лишь констатируется факт закрытия площадки.

Юлия Суханова