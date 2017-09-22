Крымского журналиста Семену приговорили к условному сроку по делу о призывах к сепаратизму

Крымский журналист Николай Семена признан виновным в сепаратизме и осужден на два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Судья Железнодорожного районного суда Симферополя Наталья Школьная зачитала весь текст приговора, не ограничившись резолютивной частью. Дело было возбуждено по ст. 280.1 УК РФ — публичные призывы к нарушению территориальной целостности России за статью на сайте проекта Радио Свобода «КрымРеалии».

Адвокат Николая Семены Эмиль Курбединов уже заявил, что сторона защиты будет обжаловать приговор.

Напомним, весной Крымское управление ФСБ возбудило в отношении 66-летнего внештатного корреспондента «Крым.Реалии» (проекта радио «Свобода») Николая Семены дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенные с использованием СМИ или интернета).

Как пояснила бывшая на тот момент прокурором Крыма Наталья Поклонская (сегодня — депутат Госдумы), поводом к уголовному преследованию Семены стала публикация материала о блокаде Крыма, в котором звучат призывы к изоляции полуострова и нарушению территориальной целостности России.