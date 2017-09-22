В Новосибирске коммунисты провели митинг в поддержку Северной Кореи

В Новосибирске на митинге солидарности с Северной Кореей коммунисты заявили о «необходимости противодействия американскому империализму». Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Акцию отличали яркие, красочные плакаты, флаги КНДР и портреты Ким Чен Ына. Желание поддержать дружественную страну, не отказавшуюся от социалистического выбора, объединило представителей разных поколений», — говорится в сообщении КПРФ.

По словам второго секретаря областного комитета КПРФ Рената Сулейманова, у КНДР много друзей — как в Новосибирске, так и во всей стране — одна только «Группа солидарности с КНДР» в социальной сети Вконтакте насчитывает более 100 тысяч пользователей, отмечают в партии.

Второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что позиция КНДР по поводу испытаний ядерного оружия выглядит понятно на фоне слов президента США Дональда Трампа о готовности уничтожить страну. «При этом американский империализм уже показал себя — в Ираке, Югославии, Ливии, уничтожая одно независимое от его влияния государство за другим», — подчеркивается в сообщении партии.

19 сентября во время выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп пригрозил«полностью уничтожить» Северную Корею в случае, если ее действия странут угрозой для США и их союзников. В ответ на слова Трампа Ким Чен Ын назвал их самым возмутительным объявлением войны.

Напомним, третьего сентября КНДР провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.