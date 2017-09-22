Власти Екатеринбурга назвали причину лишения прав на опеку у удалившей грудь женщины

Органы опеки Екатеринбурга забрали у местной жительницы Юлии Савиновских двух приемных мальчиков из-за ее заболевания, передает Интерфакс со ссылкой на министерство социальной политики Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, что опекуном не может стать человек, чья болезнь входит в специальный перечень, утвержденный правительством.

«Принимая во внимание наличие одного из заболеваний, перечисленных в вышеуказанном перечне, на основании имеющихся в распоряжении суда документов, приказ управления социальной политики по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга от 28.08.2017 N1715-оп об освобождении Савиновских Ю. В. от исполнения обязанностей приемного родителя несовершеннолетних судом признан обоснованным», — цитирует ответ министерства Интерфакс.

Накануне уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообещала помочь Юлии Савиновских. По словам омбудсмена, девушка обратилась к ней на прошлой неделе, что было уже «поздновато».

«Я не исключаю, что апелляцию она может проиграть, но я уверена, что кассация, которую будет рассматривать наш президиум, пройдет хорошо. Там всесторонне рассмотрят. Я не часто хожу на кассацию, но здесь такой случай, что нам предстоит поработать», — сказала Мерзлякова.

В конце августа органы опеки забрали двух приемных детей у семьи Савиновских. Причиной стало то, что екатеринбурженка вела блог от имени трансгендера и сделала «незаконную операцию». Как объяснила Савиновских, речь идет об операции по удалению молочных желез, которую она сделала из-за неудобств и проблем со здоровьем. Пока девушка готовилась к операции, она вела блог от имени выдуманного трансгендера, который хочет изменить пол. Теперь семья опасается, что у них отнимут и двух родных детей.

Александра Копачева