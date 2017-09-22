В России запустили проект бесплатной юридической помощи работникам культуры

Фонд развития современного искусства запустил проект для бесплатной юридической защиты деятелей культуры и искусства «Мой закон». Об этом сообщает Интерфакс.

Как рассказал агентству партнер проекта, председатель коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов, проект уже начал свою работу.

Карабанов уточнил, что помимо юридической защиты, проект предназначен для создания условий для открытого диалога деятелей культуры и искусства с представителями власти. По словам адвоката, катализатором создания проекта «Мой закон» послужило возбуждение уголовного дела против режиссера Кирилла Серебренникова.

В конце августа Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге на съемках фильма о лидере группы «Кино» Викторе Цое. 4 сентября Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда и оставил режиссера под домашним арестом до 19 октября.

Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер причиненного им ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. Свою вину режиссер не признал, а обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.

Помимо Серебренникова по этому делу проходят бывшие сотрудники основанной им театральной «Седьмой студии» — экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева (она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова).