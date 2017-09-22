Госдума попросит ЦБ и силовиков выяснить причины потери активов «Югры», «Открытия» и Бинбанка

Госдума поручила комитетам по финансовому рынку и по безопасности запросить в Банке России и правоохранительных органах данные о причинах, которые привели к возможному выводу активов из банков: «Югра», «Открытие» и Бинбанк. Об этом сообщает Интерфакс.

Также депутаты попросят ЦБ и правоохранительные органы определить виновных за потерю активов банков и привлечь их к ответственности.

«Вкладчики банка "Югра" сейчас атакуют приемные депутатов и просят защитить их средства, сейчас уже на санации банк "Открытие", и один триллион рублей ЦБ туда выделил. Теперь Бинбанк, там еще 300 миллиардов рублей по предварительной оценке. Напоминаю, что в 2014 году мы уже простили банковской системе поддержку в 1,5 трлн рублей за счет федерального бюджета. Сейчас набирается еще 1,5 трлн», — заявил в ходе выступления в Госдуме первый заместитель комитета по экономической политике Валерий Гартунг.

Накануне ЦБ объявил о санации Бинбанка и связанных с ним кредитных организаций через фонд консолидации. Об этом ЦБ попросили его совладельцы Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов.

Напомним, в конце августа Банк России объявил о санации «Открытия». По подсчетам ЦБ, для оздоровления банка необходимо 250 — 400 млрд рублей. Задолженность «Финансовой корпорации Открытие» перед Центробанком на 18 сентября оценивалась в 1,06 трлн рублей.

В конце июля Банк России отозвал лицензию у банка «Югра».