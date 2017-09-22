В Москве «заминировали» несколько торговых центров, сообщают информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

Звонок от неизвестного поступил около 16:30 по московскому времени. Он заявил об угрозе взрыва в шести торговых центрах.

РИА Новости сообщает, что ранее в пятницу эвакуировали посетителей и персонала в 16 управах Москвы, а также в префектуре Зеленоградского административного округа. ТАСС сообщает о «минировании» около 20 объектов и эвакувации около четырех тысяч человек.

Кроме этого, ТАСС передает, что эвакуировали посетителей и сотрудников из двух торговых центров Московской области (в Балашихинском и Люберецком городских округах) из-за анонимных звонков о минировании зданий.

Также в пятницу, по данным агентства, в Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который сообщил о «минировании» торгового центра. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и избрали меру пресечения в виде «подписке о невыезде».

Утром 22 сентября источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в России за неделю эвакуировали около 400 тысяч человек и «заминировали» более тысячи зданий.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются.