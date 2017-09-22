Регионам дали семилетнюю отсрочку по выплате долгов правительству

В январе 2018 года в России запустится программа, которая позволит регионам реструктуризовать накопленные бюджетные кредиты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Ульяновске, передает ТАСС.

По его словам, программа будет расчитана минимум на семь лет, а для отдельных регионов может затянуться на 12 лет. В первые два года программы регионы ежегодно будут выплачивать по 5% долга. Таким образом, за два года они заплатят всего лишь 10%, оставшиеся средства останутся в их распоряжении.

«Такой график позволит субъектам федерации высвободить в общей сложности 428 млрд руб.»,— сказал Путин, отметив, что в 2018 году разница между действующим графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком выплат составит 250,5 млрд руб., в 2019 году — 177,5 млрд руб.

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Дополнительные льготы, а именно продление реструктуризации до 12 лет, могут быть предусмотрены для регионов, которые в ближайшие два года обеспечат рост налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции. Претендующие на эту льготу регионы должны будут выплачивать по 5% долга до 2020 года, а затем вплоть до 2029 года — по 10%.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам составит 730 млрд руб., в программе примут участие более 79 субъектов Федерации.