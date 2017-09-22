Тиньков пообещал отозвать иск против блогеров «Немагии» в случае извинений с их стороны

Бизнесмен Олег Тиньков заявил о готовности отозвать иски против авторов Youtube-канала «Немагия» Михаила Печерского и Алексея Псковитина в случае, если они принесут извинения его семье.

В своем фейсбуке владелец Тинькофф-банка отметил, что «конфликт зашел слишком далеко», а «ребята из “Немагии” перешли грань: они тронули святое — мою семью».

«Любой нормальный мужчина при таком раскладе будет защищать свою семью: в драке или через суд, кто как считает правильным. Я за цивилизованные способы, поэтому я пошел в суд», — пояснил бизнесмен.

Кроме этого, он разъяснил свою реакцию. По его словам, он «действовал резко», поскольку он человек и имеет право на естественные человеческие реакции, когда дело касается его семьи.

«В этом конфликте каждый заплатил свою цену. Она высокая. Если я получу извинения перед моей семьей, я готов отозвать все свои иски и заявление в полицию. В конце концов, пусть каждый сам разбирается со своей совестью», — заключил Тиньков.

Накануне участник проекта «Немагия» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете. Ранее он проходил по делу в качестве свидетеля.

Ролик про Олега Тинькова вышел на YouTube-канале «Немагия» в начале августа. В нем утверждалось, что банкир «льстит» владельцу Альфа-Банка, занимается сомнительным бизнесом, некорректно обращается с сотрудниками.

В описании ролика сказано: «Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!)».

После этого «Тинькофф Банк» и сам Олег Тиньков подал в суд иск о защите чести и достоинства. Банк намерен взыскать с них 500 тысяч рублей.