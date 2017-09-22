Кустурицу, Сигала и Гришковца внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности (СБУ) добавило 27 человек в перечень лиц, «создающих угрозу национальной безопасности». Приказ опубликован на сайте СБУ.

В список попали актеры и режиссеры, в том числе Стивен Сигал, Алексей Панин, Дмитрий Певцов, Василий Лановой, Станислав Говорухин, Эмир Кустурица и другие.

Также в списке оказались писатель Евгений Гришковец, скульптор Зураб Церетели, артист балета Николай Цискаридзе, оперная певица Ирина Богачева, певица Надежда Бабкина, певцы Стас Пьеха, Александр Медведев (Шура) и рэпер Дмитрий Нуриев (Птаха).

«Черный список» Украины появился в 2015 году после вхождения Крыма и Севастополя в состав России и начала боевых действий на юго-востоке Украины. С тех пор он постоянно дополнялся. Его последняя версия насчитывает более сотни деятелей культуры и искусства. Им запрещен въезд на территорию Украины. Фильмы с участием актеров запрещены к просмотру на территории страны.

К людям, которые «создают угрозу национальной безопасности», украинские власти также отнесли Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Александра Розенбаума, Ивана Охлобыстина, Николая Расторгуева, Михаила Пореченкова, Михаила Боярского, Григория Лепса, Владимира Меньшова и других.