Полиция эвакуирует людей с Курского вокзала в Москве

Сотрудники правоохранительных органов начали эвакуацию людей с Курского вокзала в Москве, сообщил «Новой газете» очевидец.

По его словам, «эвакуация началась пять минут назад» (примерно в 21:45 по московскому времени), на вокзал никого не пускают, находящихся в здании людей просят выйти на улицу.

«Официальная версия — по техническим причинам», — добавил собеседник.

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что столичная полиция проводит проверку после анонимного звонка о минировании Курского вокзала.

Ранее в пятницу неизвестные сообщили о «минировании» нескольких торговых центров в Москве и области, а также 16 управ столицы и префектуры Зеленоградского административного округа.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются.