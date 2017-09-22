Комиссия во главе с Поклонской отклонила жалобу на Поклонскую

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью деклараций депутатов, которую возглавила депутат Наталья Поклонская в седьмом созыве, не стала рассматривать поступившие обращения, в том числе и в адрес самой Поклонской.

Как сообщает Интерфакс, в адрес председателя комиссии поступило семь обращений, в том числе от российского отделения Transparency International, которая обвиняла Поклонскую в том, что у нее якобы есть незадекларированная квартира в Донецке.

«Членами комиссии было единогласно принято решение эти обращения не рассматривать, поскольку они поданы в нарушение порядка», — пояснила журналистам Поклонская.

Депутат добавила, что в настоящее время Следственный комитет проводит доследственную проверку по ее заявлению. В документе Поклонская заявила о клевете в ее адрес как представителя государственной власти и о подделке документов о якобы имеющейся у нее квартире в Донецке.

В мае сотрудники российского отделения Transparency International сообщили, что нашли незадекларированную квартиру Поклонской в Донецке. Через несколько дней депутат заявила, что авторы расследования подделали документы. Она опубликовала документы на квартиру, из которых следует, что она не является ее владелицей. По ее словам, документы были переданы ей настоящими хозяевами квартиры.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Transparency International Russia. В ответ заместитель гендиректора организации Илья Шуманов написал в фейсбуке, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

В конце июля «Дождь» сообщал, что указанная комиссия Госдумы после того, как сменился ее состав и руководство, ни разу не собралась для обсуждения деклараций депутатов. По данным телеканала, комиссия провела лишь одно рабочее совещание, в ходе которого ее члены познакомились, а вопросы о декларациях не рассматривались.

Тогда же замглавы комитета по регламенту Михаил Романов говорил, что в случае разбора декларации Поклонской работой комиссии будет руководить ее первый заместитель, чтобы не было конфликта интересов.