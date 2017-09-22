Столичная полиция задержала устранивших ошибку на памятнике Калашникову рабочих

Полиция Москвы задержала рабочих, которые спилили схему автомата Шмайссера с памятника Калашникову, сообщает РБК. Их доставили в отделение полиции для дачи пояснений, после чего, по данным РИА Новости, отпустили.

Речь идет о рабочих мастерской скульптора Салавата Щербакова. Сам он заявил изданию, что пресса «высосала» эту историю «из пальца».

«Возмутительно, что прессу допустили до этой работы, — это наша внутренняя работа. События нет на эту тему. Нужна защита государственных людей от прессы, потому что она врет. Хочу начать кампанию и пойти в Госдуму — пресса издевается над страной», — сказал он.

На месте проведения работ у памятника Калашникову находились полицейские. В эфире телеканала РБК скульптор заявил, что одобряет их присутствие.

«Хорошо, что полиция внимательно смотрит. Подумали, что вандалы расправляются с памятником Калашникову и стали наших ребят тормозить. Сейчас все разъяснилось. Префекту позвонили, что это именно наши, что делают, то что нужно», — сказал он.

Напомним, бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок обратил внимание на то, что на памятнике Калашникову изображена схема немецкой винтовке Sturmgewehr 44 Хуго Шмайссера.

После этого скульптор Салават Щербаков объяснил, что использованный при создании памятника Калашникову рисунок был взят из интернета. Автор монумента заверил, что «политической подоплеки» не было.

В свою очередь министр культуры Владимир Мединский заявил РБК, что схема немецкой винтовки появилась из-за ошибки, которую допустил скульптор. По мнению министра, Щербакова «подвели» подмастерье и интернет.