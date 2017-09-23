СМИ сообщили о хакерских атаках России на 21 штат во время президентских выборов в США

В правительстве США рассказали о попытках хакеров, якобы связанных с Россией, атаковать избирательные системы в 21 штате в ходе президентских выборов в США в 2016 году. Об этом сообщает Associated Press. Эту информацию подтверждает Reuters.

По данным агентств, речь идет о штатах Алабама, Аляска, Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Дэлавер, Иллинойс, Айова, Мэриленд, Миннесота, Северная Дакота, Оклахома, Орегон, Техас, Вашингтон, Висконсин, Огайо, Флорида, Пенсильвания и Калифорния.

При этом глава национальной ассоциации руководителей выборов США Джадд Чот считает, что «никаких доказательств того, что хакеры изменили один голос или одну регистрацию нет».

В свою очередь, администратор электоральной комиссии Висконсина Майкл Хаас сказал, что по информации министерства внутренней безопасности США, хакеры нацелились на электронные системы регистрации избирателей. Однако, как отмечают собеседники Reuters, попытки хакеров не увенчались успехом.

Напомним, США неоднократно обвиняли связанных с Россией хакеров во вмешательстве в президентские выборы в Америке в 2016 году. В январе этого года была рассекречена часть доклада американской разведки, в котором говорилось о российской кампании по влиянию на американские президентские выборы. Россия все эти обвинения отвергает.