Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы

Мостиский районный суд Львовской области признал бывшего президента Грузии и экс-губернатора Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской государственной границы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как уточняет агентство, суд оштрафовал Саакашвили на 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 гривен — 7500 рублей). Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен (700 рублей).

Как отмечает агентство, самого политика на судебном заседании не было – он проводил встречи в Черкасской области.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили придется заплатить штраф за незаконное пересечение границы Украины.

10 сентября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в окружении своих сторонников прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Во время инцидента пострадали 11 бойцов Национальной полиции и пять сотрудников Госпогранслужбы. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что те, «кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным производством и будут арестованы и должны сидеть семь лет».

Ранее Госпогранслужба страны поручила изъять у экс-губернатора Одесской области внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта как недействительные. О том, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили стало известно 26 июля.