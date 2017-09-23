Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 295 человек

В результате землетрясения в Мексике, согласно последним данным, погибли 295 человек. Об этом в твиттере сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

«На данный момент сообщается о 295 погибших: в Мехико — 157, в штате Морелос — 73, в Пуэбла — 45, в штате Мехико — 13, в Герреро — шесть и в штате Оахака — один», — написал Пуэнте.

Lo hÃ©roes en CDMX. Y como ellos cientos mÃ¡s en todas las localidades afectadas. 🙌🏼🇲🇽👷🏻ââï¸👷🏼🐶 pic.twitter.com/Q4xGBkPcb3 — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 22, 2017

Ранее Пуэне сообщал о 248 погибших в результате землетрясения. Как ранее сообщал Интерфакс, согласно данным Ростуризма, на момент землетрясения в Мексике могли находиться более 100 россиян. Однако как отмечало агентство, они в основном оказались далеко от эпицентра землетрясения.

19 сентября на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр стихийного бедствия находился в 160 километрах от столицы в штате Морелос. Пострадали центральные регионы страны и столица Мехико. Без электричества остались 4,6 миллиона человек.

Предыдущее мощное землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Мексике 8 сентября. Оно унесло жизни 90 человек.