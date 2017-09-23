На Курильские острова прибыл первый чартер из Японии

На Курильские острова Кунашир и Итуруп прибыл первый чартер из Японии. Самолет Bombardier Q400 авиакомпании «Аврора» доставил на острова японскую делегацию из 68 человек. Среди них — те, кто ранее проживал на этих землях, их дети и внуки, а также сотрудники японского министерства иностранных дел, переводчики и медицинские работники. Они представляют 10 префектур Японии. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

В сообщении уточняется, что многие участники безвизового обмена посещают Курилы не первый раз. До этого, японские группы доставляли на Курилы только морем. В этот раз японские гости планируют посетить кладбища, где захоронены их родственники.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать территорию опережающего развития (ТОР) «Южные Курилы», в рамках которой планируется развивать рыбный промысел, инфраструктуру, а также строительную отрасль Курильских островов.

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Ранее Япония выразила протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса «земля – корабль».

Напомним, что территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянется с середины 20 века. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Переговоры по российско-японскому миру вышли на новый виток в декабре 2016 года, когда Японию с официальным визитом посетил президент России Владимир Путин.