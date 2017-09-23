В Китае решили ограничить экспорт нефтепродуктов в Северную Корею

Министерство торговли Китая объявило о введении ограничений на экспорт нефтепродуктов в Северную Корею с 1 октября 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Также Китай вводит запрет на поставки конденсаторного масла и сжиженного природного газа в КНДР, а с 11 декабря 2017 года в стране будет запрещен ввоз из Северной Кореи текстильной продукции. Китай принял такие меры в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в ответ на испытания КНДР баллистических ракет.

12 сентября Совбез ООН наложил новые ограничения на Пхеньян в ответ на проведение КНДР испытаний ядерного оружия. Решение Совбеза запрещало экспорт текстильной продукции Северной Корее, и ограничивало поставки нефти в КНДР.

Решение ООН стало ответом на запуски КНДР баллистических ракет. Напомним, третьего сентября КНДР провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.