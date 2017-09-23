Лидер «Христианского государства» стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Фигурантом этого дела стал лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин. Об этом объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Интерфакс.

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения)», — заявила официальный представитель МВД.

Как уточнила Ирина Волк, дело возбудили по факту принуждения руководства коммерческой организации «к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал активистов общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Баянова, Юрия Калинина и Дениса Манталуца по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя — Константина Добрынина. Активистов обвинили в умышленном повреждении или уничтожении имущества (статья 167 УК РФ). Баянов и Калинин признали свою вину и рассказали о совершенном преступлении.

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В свою очередь, адвокат Учителя Константин Добрынин считает, что квалификация преступления не корректна.

«Мы приветствуем то, что лица, совершившие поджоги были установлены и арестованы. Государство обязано показать, что ведет борьбу с экстремистской вакханалией, которая на протяжении последнего месяца угрожала не только съемочной группе фильма «Матильда» и режиссеру Алексею Учителю, но и обычным людям. Однако нам не нравится квалификация преступления. Арестованным вменяется статья 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение имущество»). Это не очень корректно, так как пострадавшими признаются только собственники автомобилей. В данном случае правильнее было бы вменить 205 статью уголовного кодекса («Терроризм»), так как было совершено преступление против общественной безопасности и порядка», — пояснил защитник в беседе с «Новой газетой».

Добрынин отметил, что 205 статья УК РФ («Терроризм») предполагает более жесткие меры наказания: первая часть статьи от 12 до 20 лет лишения свободы, а дальше вплоть до пожизненного заключения в зависимости от состава преступления. В случае же с «Христианским государством» терроризм очевиден, уверен адвокат.

«Совершаются устрашающие поджоги, цель которых — воздействие на органы государственной власти для принятия ими определенных решений (запрет показа кинофильма «Матильда» — ред.). Они же не имущественный ущерб пытались причинить, когда машины поджигали, ведь даже не знали их владельцев. Может, следствие все-таки решится и признает случившееся терроризмом. Очевидно, что никому не хочется говорить, что в России появились псевдоправославные террористы, которые устраивают поджоги, кидают коктейли Молотова и выдвигают требования к власти. Но, чтобы вылечить болезнь, сначала необходимо ее назвать», — заключил Добрынин.

15 сентября адвокат Учителя Константин Добрынин направил заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова, в котором пожаловался на высказывания активиста «Христианского государства» Александра Калинина.

Ранее депутаты Госдумы попросили ФСБ и МВД проверить активистов объединения «Христианское государство — Святая Русь», а также их сторонников на экстремизм и терроризм.

Создатели кинофильма «Матильда» неоднократно подвергались угрозам. В конце августа студию Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. А 11 сентября возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя неизвестные подожгли два автомобиля.