Новая газета

Власти ДНР заявили о покушении на министра доходов

Общество

В Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек. Власти ДНР рассматривают случившееся как покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева. Это следует из сообщения на официальном сайте ДНР.

При этом в сообщении говорится, что пресс-служба министерства пока не подтвердила информацию о ранении Тимофеева.

В то же время, источник РИА Новости в силовых ведомствах ДНР рассказал, что было совершено два взрыва. По словам собеседника, Тимофеев получил ранение и находиться в «критическом состоянии».

Сейчас место происшествия оцеплено, на месте находятся сотрудники силовых ведомств, в частности МВД ДНР.

19 сентября в центре Луганска произошел взрыв, уничтоживший памятник погибшим десантникам. 

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Теги:
донбасс, лнр, покушение, днр, донецк
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