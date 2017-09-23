Руководству «Алросы» сократят зарплату из-за аварии на руднике «Мир» в Якутии

Руководству алмазодобывающей компании «Алроса» на 30% сократят вознаграждения за третий квартал 2017 года из-за аварии на руднике «Мир» в Якутии. Об этом заявил президент компании Сергей Иванов, передает FlashSiberia.

Как уточняет издание, такое заявление Иванов сделал на заседании наблюдательного совета АК «АЛРОСА», на котором рассматривались предварительные результаты анализа причин аварии, произошедшей на руднике «Мир».

Ранее стало известно, что алмазодобывающая компания «Алроса» откажется от добычи на пострадавшем от аварии руднике «Мир» в 2018 году.

Напомним, авария на алмазном руднике в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа. Причиной аварии стал прорыв воды. На момент ЧП в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. Еще один шахтер вышел на связь со спасателями на следующий день.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

21 августа в МЧС сообщили, что ситуация на руднике «Мир» становится угрожающей из-за возможного прорыва воды в горные выработки шахты. Поисково-спасательные работы были прекращены.