В Северной Корее произошло землетрясение с эпицентром в районе ядерного полигона

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой от 3.0 до 3.4 на территории Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

По данным Китайского сейсмологического центра, причиной катаклизма мог быть «взрыв». В свою очередь, официальный представитель метеорологического агентства Южной Кореи считает, что причиной землетрясения, скорее всего, стали природные процессы.

«Чтобы определить, природным или антропогенным является землетрясение, мы используем несколько методов. Ключевой показатель – наличие сейсмических и акустических волн, которые могут быть обнаружены в случае антропогенного землетрясения», – пояснил представитель метеорологического агентства, пожелавший остаться неизвестным.

При этом собеседник Reuters отметил, что землетрясение было зафиксировано в городе Кильджу провинции Северная Хамген, где находиться испытательная база КНДР.

Напомним, третьего сентября КНДР провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.

Андрей Дубровский