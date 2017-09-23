В Москве задержали Сергея Удальцова и около 30 активистов

Полицейские задержали на Страстном бульваре координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и около 30 участников массовых гуляний. Об этом сообщает Интерфакс.

«Перед началом мероприятия "Антикапитализм", которое, в связи с тем, что его не согласовали, должно было проходить в формате массовых гуляний, меня на подходе к бульвару, буквально, когда я переходил дорогу возле кинотеатра "Россия", задержали сотрудники полиции. Сказали, что я собрал несанкционированную акцию и мешаю проходу граждан», — рассказал Удальцов.

По словам Удальцова, среди задержанных — на несанкционированной акции были задержаны представители «Левого фронта», незарегистрированной партии «Другая Россия» и других организаций.

«В момент, когда меня задерживали, никаких ни транспарантов, ни флагов не было, мы просто стояли на светофоре, хотели перейти дорогу, со мной было несколько десятков человек. Считаю свое задержание незаконным», — отметил Удальцов.

Представитель «Другой России» Александр Аверин сообщил, что среди задержанных — основатель организации Эдуард Лимонов.

Ранее Удальцов сообщал, что представители левых движений подали заявку на проведение на Страстном бульваре в Москве марша «Антикапитализм 2017», но власти Москвы не согласовали акцию.