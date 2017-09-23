Более ста стран поддержали идею лишить членов Совбеза ООН права вето, Россия категорически против

Более ста государств мира поддерживают идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН на резолюции, связанные со случаями геноцида, заявила министр иностранных дел Лихтенштейна Аурелия Фрик, сообщают РИА Новости. Ранее Россия выступала против этой инициативы.

Предложение внес министр по европейским делам правительства Франции Жан-Батист Лемойн на встрече с членами правозащитных организаций.

Свою позицию Лемойн объяснил тем, что неспособность ООН защитить людей от массовых убийств, военных преступлений, этнических чисток подрывает авторитет организации.

Подобная инициатива уже обсуждалась в ООН в конце прошлого года. Тогда Россия заявила, что считает эту идею неприемлемой.

«Данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений, покушаться на право вето было бы неверно с исторической и с политической точек зрения», — сказал тогда заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

Напомним, что право вето в ООН используют пять постоянных членов Совета безопасности: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Анастасия Тороп