Пять стран подписали соглашение по судебному преследованию подозреваемых в крушении MH17

Пять стран, входящих в совместную рабочую группу (JIT) по расследованию крушения рейса МН17 Malaysia Airlines под Донецком, подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать созданию трибунала для наказания виновных. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на МИД Украины.

«20 сентября 2017 на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Австралии, правительством Бельгия, правительством Малайзии, правительством Нидерландов и правительством Украины о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в катастрофе самолета рейса MH17 17 июля 2014 года», — говорится в сообщении, обнародованном МИД Украины.

Соглашение стало очередным шагом на пути разработки механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в авиакатастрофе после передачи дела от Украины в Нидерланды, отмечают в ведомстве.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

В окончательном докладе об обстоятельствах крушения cовет безопасности Нидерландов назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Ранее Bellingcat установила номер ЗРК — 332, а также сообщила, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда — на восток Украины.

Минобороны обвинило экспертов Bellingcat в фальсификации фактов о крушении пассажирского самолета.

Анастасия Тороп