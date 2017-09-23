СК проведет проверку «ВИМ-Авиа» из-за задержек рейсов авиакомпании

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил московскому следственному управлению на транспорте провести проверку в связи с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» и нарушением прав пассажиров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что авиакомпания уже неоднократно попадала в СМИ с негативной оценкой по поводу задержек рейсов.

Ранее Интерфакс сообщил, что в московском аэропорту «Домодедово» с вечера пятницы «ВИМ-Авиа» задержала 19 рейсов. Среди них есть как внутренние, так и международные рейсы.

В Росавиации заявили, что задержка рейсов связана с «неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями».

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения лицензионного законодательства, по итогам которой «будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования».

Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что ведомство может лишить права летать за рубеж авиакомпании, допустившие многочисленные отмены и задержки рейсов.

«Мы рассмотрим вопрос об отзыве разрешения на международные полеты, частоты у тех перевозчиков, которые недобросовестно относятся к своим пассажирам, отменяя или задерживая рейсы», — сказал он.

Напомним, что «ВИМ-Авиа» входит в десятку крупнейших авиакомпаний России. Начиная с мая неоднократно сообщалось о массовых задержках рейсов «ВИМ-Авиа». Тогда в авиакомпании объясняли это задержкой на 10 дней планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных самолетов. Позднее «ВИМ-Авиа» частично сократила чартерную программу и скорректировала расписание в пользу регулярных внутренних рейсов.

Анастасия Тороп