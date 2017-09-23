Новая газета

Суд арестовал лидера «Христианского государства» по делу об угрозах в связи с показом «Матильды»

Общество

Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября»,— сказали в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». 

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матильда, суды
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