Суд арестовал лидера «Христианского государства» по делу об угрозах в связи с показом «Матильды»

Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября»,— сказали в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

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