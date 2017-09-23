Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше спецпредставителя США по Украине от имени Турчинова

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал сообщение пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о разоблачении некого российского пранкера, который попытался связаться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером от имени секретаря СНБО Александра Турчинова. Об этом сообщает RT.

По его словам, Волкер не понимал, с кем на самом деле общается. Разговор длился около часа.

«Мы затрагивали с ним [Волкером] стратегические вопросы, касающиеся Украины, России, Минских соглашений. Волкер, видимо, это Порошенко слил. Для меня это, конечно, очень смешным и нелепым кажется», — сказал он.

Столяров добавил, что разговор с Волкером будет опубликован в ближайшее время.

Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны СНБО Украины сообщила, что Волкер распознал попытку российского пранкера связаться с ним от имени секретаря СНБО Украины. В сообщении также сказано, что российские пранкеры, работающие под покровительством спецслужб России, пытаюстся дезавуировать успехи украинской власти на международной арене.

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус разыгрывали по телефону Петра Порошенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко, Игоря Коломойского и других.

Анастасия Тороп