Собчак обвинила Навального в вождизме

Телеведущая Ксения Собчак обвинила политика Алексея Навального в вождизме и желании обладать монополией на оппозиционность. Накануне Навальный заявил, что Собчак приняла решение участвовать «в омерзительной кремлевской игре под названием „давай притащим на выборы либеральное посмешище“».

«Мы с тобой знакомы и находимся в приятельских отношениях, почему же ты сам не позвонил и не спросил у меня, иду ли я на выборы? Приняла ли решение или нет? Почему ты кормишься какими-то сливами сделанными явно(и ты не можешь, как политик, этого не понимать) ради того, чтобы если такие мысли у меня и были-дискредитировать и „утопить“ на старте? С чего вдруг мои право-либеральные взгляды в одну секунду для тебя стали „людоедскими“?», — написала Собчак в инстарграме.

Она также добавила, что неправильно отталкивать союзников, в частности политика Дмитрия Гудкова, который «блестяще провел муниципальную кампанию».

По словам телеведущей, Навальный убедил ее войти в Координационный Совет Оппозиции, из-за чего она, «Таня и Миша Шацы, и Дима Быков и другие потеряли работу на ТВ и карьеру из-за этих взглядов».

При этом Собчак несколько раз отметила, что уважает огромную работы, которую ведет Навальный для России.

22 сентября Навальный назвал Собчак «карикатурным либеральным кандидатом с людоедской оппозицией» и обвинил телеведущую в «омерзительных штампы, которые достались из 90-х годов».

«Она не политик она трудится в шоу-бизнесе. Одно дело вести свадьбу для жулика и получить 35 тыс​яч евро. А другое дело вести свадьбу кандидату в президенты России. Это повысит ценник в два раза», — заявил Навальный.

Накануне Собчак в очередной раз опровергла свое участие в президентской кампании. Однако она добавила, что о ней в последнее время так много говорят, что она «волей-неволей начала об этом задумываться». По словам Собчак, информация в СМИ о ее выдвижении призвана ее дискредитировать.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента сообщила, что Кремль якобы планирует сделать основным соперником президента России Владимира Путина выборах в марте 2018 года женщину.

По информации издания, на роль «спарринг-партнера» Путина в администрации президента рассматривают пять-семь кандидатур. Среди них — три представительницы «Справедливой России» — лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец, председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, а также член центрального совета партии Ирина Петеляева. При этом идеальным вариантом кандидата собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, назвал Ксению Собчак.

Анастасия Тороп