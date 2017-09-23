МВД обяжет водителей носить светоотражающие жилеты

МВД подготовило проект поправок в Правила дорожного движения, которые обяжут водителей надевать светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости, сообщается на сайте правительства.

О мере наказания за отсутствие светоотражающего жилета в законопроекте не сказано.

По информации МВД, в последнее время число случаев, когда автомобили сбивали водителей, вышедших из транспортных средств, увеличилось на пять процентов по сравнению с прошлым годом.

«В большинстве случаев указанные категории участников дорожного движения находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло водителям транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд», — уточнили в ведомстве.

В пресс-центре МВД добавили, что подобные правила действуют во многих европейских странах.