В Швеции задержали двух россиян за управление судном в нетрезвом состоянии

Полиция Швеции задержала двух россиян, капитана и штурмана севшего на мель грузового судна, которые подозреваются в управлении им в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила представитель пресс-службы управления полиции Мальме, пишет Barometern-OT. Их обвиняют в грубой халатности.

«Определенно, они были пьяны», — заявили в полиции.

Посольство России в Стокгольме проверяет обстоятельства задержания капитана и штурмана из России за управление грузовым судном в нетрезвом состоянии.

Ранее 37-летнего капитана и 50-летнего штурмана обнаружили на севшем на мель 80-метровом грузовом судне к югу от порта Оскарсхамн. Судно шло под флагом Фарерских островов. Cесть на мель оно могло из-за того, что было перегружено.

Анастасия Тороп