Власти США заявили о нежелании сокращать визовые программы в России

Власти США не планируют сокращать визовые программы для России и хотят, чтобы как можно больше россиян посетили их страну. Об этом заявил посол США в России Джон Теффт в интервью, которое опубликовано в YouTube- канале посольства США в России.

«Мы активно работаем над популяризацией въездного туризма в США. И как это ни парадоксально иногда пресса освещает эту тему таким образом, что создается впечатление, будто наша цель – никого себе не пускать. Дело обстоит совершенно противоположным образом: мы хотим, чтобы к нам приезжали», – сказал Теффт.

Он также добавил, что рассмотрение каждого заявления требует большой работы. По его словам, Вашингтон «прилагает огромные усилия, чтобы увеличить число выдаваемых виз по всем категориям».

Ранее начальник консульского отдела посольства США в Москве Лоренс Тоби заявил, что США не сможет проводить интервью с претендентами на получение неиммиграционных виз по скайпу.

Такое предложение звучало после того, как в конце августа посольство США в России сообщило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз в регионах России. До 1 сентября выдача виз была также приостановлена в Москве.

Решение было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.

По мнению экспертов, это решение увеличит срок оформления американских виз минимум до полугода.

8 сентября процесс выдачи американских виз возобновился.

Анастасия Тороп