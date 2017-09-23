Сотрудники «Открытия» рассказали о списании средств со своих счетов из-за докапитализации банка

Временная администрация «ФК Открытие» списала средства с личных счетов топ-менеджеров, руководителей филиалов, бухгалтеров и региональных управляющих банка в связи с его докапитализацией. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой близкие к банку источники.

«Некоторым региональным управляющим банка сейчас по сути заблокирован доступ ко всем имеющимся у них денежным средствам, включая поступления зарплаты. Люди сидят без денег», — рассказал сотрудник одного из региональных подразделений «Открытия».

Управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев заявил, что списание средств – обязательный этап реализации мер по финансовому оздоровлению банка. Он отметил, что это стало первым случаем применения данной законодательной нормы.

Ранее стало известно, что топ-менеджеры банка незадолго до введения временной администрации выписали себе годовые бонусы на уровне предыдущих лет.

«Мы сочли это некорректным, — пояснил зампред ЦБ Василий Поздышев. — Не было в принципе никакой необходимости выплачивать годовые бонусы летом. Суммы на человека там были по 50 миллионов рублей, по 100 миллионов рублей. Мы призвали сотрудников вернуть бонусы».

21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка и Рост банка. Это стало вторым после «Открытия» случаем привлечения ФКБС для финансового оздоровления проблемных кредитных организаций.

Напомним, что конце августа Банк России объявил о санации «Открытия». По подсчетам ЦБ, для оздоровления банка необходимо 250 — 400 млрд рублей. Значительные средства уйдут на поддержку страховой компании «Росгосстрах» и завершение санации банка «Траст». Санация может занять восемь месяцев.

Анастасия Тороп