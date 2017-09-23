Бомбардировщики США пролетели вблизи КНДР

Несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B пролетели рядом с Северной Кореей. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Пентагон.

«Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз», — заявили в Пентагоне.

В Пентагоне добавили, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.

Накануне КНДР пригрозила испытаниями сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы полностью уничтожить Северную Корею, в случае если она не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам.

Наомним, что в середине сентября КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии.

3 сентября КНДР провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.

Анастасия Тороп