В Германии начались выборы в Бундестаг

В Германии начались выборы депутатов 19 созыва немецкого парламента — Бундестага. Избирательные участки открылись в восемь часов по местному времени (в девять по московскому) и будут работать до 18:00 (19:00 мск), сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Правом голоса в ФРГ обладают порядка 61,5 млн граждан. Они выберут новый состав Бундестага, который займется формированием нового правительства.

За прохождение в парламент соперничают 42 партии. Для того, чтобы пройти, им нужно набрать 5% голосов избирателей. Выборы проходят по смешанной системе: в 299 одномандатных округах и по партийным спискам.

Согласно данным опросов, проведенных 22 сентября, лидером станет блок ХДС/ХСС, во главе которого стоит действующий канцлер Ангела Меркель. На втором месте окажутся социал-демократы.

За третье место поборются партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), «Левая партия», «Свободная демократическая партия» (СвДП) и «Зеленые». Deutsche Welle отмечает, что одна из интриг выборов состоит именно в том, кто займет третье место, поскольку оно имеет большое значение: при создании правительства третья по числу мандатов партия, как правило, становится основной оппозиционной и «получает главные инструменты оказания давления на правительство».