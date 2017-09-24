Главред издания «Сиб.фм» уволился после удаления новости о Навальном

Главный редактор новосибирского интернет-журнала «Сиб.фм» Сергей Самойленко решил уволиться после требования собственника издания удалить новость о предстоящем митинге с участием политика Алексея Навального. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода». На своей странице в фейсбуке главред объявил, что покидает свой пост в октябре.

Новость, из-за которой редактор принял такое решение, была опубликована 18 сентября, ее копия сохранилась в кэше Google.

В беседе с «Радио Свобода» Самойленко пояснил, что принял решение об уходе из-за своего несогласия с редакционной политикой собственника издания.

«Собственник принял решение, на мой взгляд, бессмысленное и даже идиотское. Я почесал репу и понял, что не готов в таких параметрах работать. Так тупо использовать ресурс — это микроскопом гвозди забивать. Ну, их дело. [Решение было] о том, что не пишем о митинге, и мне этого хватило. Думаю, вообще было решено сделать вид, что Навального не существует в природе», — рассказал Самойленко.

Источники, близкие к редакции «Сиб.фм», рассказали «Радио Свобода», что издание недавно было продано депутату Госдумы от «Единой России» Виктору Игнатову. На сайте издания генеральным директором до сих пор значится его создатель Андрей Ксенчук.

22 сентября в Новосибирске состоялся митинг политика Алексея Навального. Незадолго до его начала из-за прорыва трубы с горячей водой был затоплен парк «Городское начало», в котором должна была пройти акция.